Нацбанк продолжает опускать официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2684.8462 (6 сентября – 2678.7052)

100 EUR – 2996.0199 (6 сентября – 2988.3635)

10 RUR – 4.1413 (6 сентября – 4.1361)

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,72/26,80 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8380/29,9160 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4130 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8485 грн/долл., к этому часу заключено 557 сделок на сумму 367,81 млн долл.