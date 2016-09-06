Госфинмониторинг заблокировал 429 миллионов по подозрению в финансировании терроризма

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 8 месяцев 2016 года направила в Службу безопасности и Генеральную прокуратуру 20 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), на общую сумму 300 млн грн.

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Как сообщается на сайте службы, за указанный период обнаружены и заблокированы средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн российских рублей и 173,1 млн грн. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн грн.

Также сообщается, что в рамках идентификации чиновников так называемых «ДНР» и «ЛНР» Госфинмониторинг за 8 месяцев актуализировал список этих чиновников и установил счета новых фигурантов списка в банковских учреждениях Украины.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга Украины в рамках совместных со Службой безопасности мероприятий по выявлению финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), в мае 2015 года обнаружила и заблокировала на счетах 13 чиновников так называемых «ЛНР» и «ДНР» средства на общую сумму 28,540 млн грн.