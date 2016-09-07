США тайно выплатили Ирану $1,7 миллиарда наличными - WSJ

Белый дом передал властям Ирана дополнительные $1,3 млрд наличными в течение 19 дней после освобождения трех американцев 17 января этого года, рассказали The Wall Street Journal источники в Конгрессе, которые были проинформированы сотрудниками Госдепартамента, Минфина и Минюста.

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В середине августа несколько американских чиновников рассказали изданию о передаче Вашингтоном Ирану наличными $400 млн. Из аэропорта Женевы на грузовом самолете без опознавательных знаков были перевезены контейнеры с евро и швейцарскими франками.

Дополнительные транши, по данным издания, были также переданы официальному Тегерану наличными в евро и швейцарский франках. Советник в конгрессе рассказал, что денежные суммы были переданы 22 января и 5 февраля таким же способом, как и $400 млн. 17 января, передает РБК.

Американские чиновники в беседе с WSJ ранее заявляли, что это был «тщательно спланированный обмен, рассчитанный на освобождение нескольких американских заключенных». Однако сам Белый дом утверждал, что это не было выкупом.

Согласно официальной позиции Вашингтона, сумма в $1,7 млрд. является давним спором между Ираном и США. Еще до Исламской революции 1979 года иранский шах купил у США большую партию оружия. Однако после революции монарх сбежал, и к власти пришли исламисты. На фоне этого стороны не смогли выполнить обязательства.

Официальный представитель Белого дома Джон Эрнест заявлял, что власти страны не отрицают факт передачи денег, однако не подтверждают, что это был выкуп. Выплату $400 млн наличными Вашингтон объясняет действующими на тот момент санкциями в отношении Ирана.