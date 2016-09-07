В оккупированном Крыму стало вдвое меньше российских банков – СМИ

Число российских банков, пришедших в Крым после аннексии полуострова Россией, сократилось более чем вдвое. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

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Как рассказали изданию в регуляторе, максимальное число кредитных организаций, зарегистрировавших открытие на полуострове своих структурных подразделений, было зафиксировано в декабре 2014 года и составило тогда 31 единицу. По данным на 1 сентября 2016 года, на территории Крыма работали подразделения лишь 14 банков.

Подавляющее большинство банков покинули полуостров в связи с отзывом лицензии Банком России: их лишились 15 банков, следует из данных ЦБ. Еще один банк — Крайинвестбанк — был санирован крупнейшим крымским игроком РНКБ.

Опрошенные изданием эксперты считают, что факт того, что подавляющее большинство банков, пришедших в Крым, покинули его в связи с отзывом лицензии, характеризует качество этих игроков.

«Если посмотреть на банки, изначально заходившие в Крым, то за редким исключением это были небольшие и не очень известные кредитные организации, ряд из которых помимо прочего в свое время пользовался в банковских кругах не очень хорошей репутацией», — приводит издание зампреда правления Ланта-банка Дмитрия Шевченко.

При этом эксперты издания не ожидают существенного увеличения числа банков в оккупированном Крыму и даже прогнозируют их дальнейшее сокращение на полуострове

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% человек высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.