В НБУ говорят, что контролируют ситуацию на валютном рынке, а падение гривны было прогнозируемым

Текущая ситуация на валютном рынке остается полностью контролируемой, а волатильность обменного курса гривни не выходит за разумные пределы и согласуется с инфляционными целями Национального банка Украины.

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Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук в эфире «Громадського».

«Ситуация полностью контролируемая. Та волатильность, которая есть, не выходит за пределы чрезмерной. Динамика обменного курса остается согласованной с нашими целями по инфляции 12% в этом году и 8% в следующем. У нас есть возможности для контроля за процессом», - подчеркнул представитель Нацбанка.

По его словам, объем продажи валюты регулятором в последние дни, если сравнивать его с объемами международных резервов Украины, незначительный, но он позволяет сглаживать чрезмерные краткосрочные колебания на валютном рынке.

Николайчук также добавил, что девальвационное давление на гривну в последний месяц было обусловлено, с одной стороны, сезонным увеличением спроса на валюту, а с другой – снижением цен на зерновые на мировых рынках и нервозностью из-за ситуации в Крыму и на Востоке.

По его словам, колебания курса гривни в нормальных пределах – 10-20% в среднесрочном периоде – это нормальное явление для режима гибкого обменного курса, поэтому такие колебания не должны вызывать беспокойство.

«Обычно нормальными считаются колебания в среднесрочном периоде до 10-15-20%. Многое зависит от того, какие фундаментальные условия. Когда в последние несколько лет наблюдался цикл на снижение цен на сырьевые товары, валюты таких развитых стран как Австралия, Канада – то есть в развитых странах с устойчивой тенденцией к инфляционному таргетированию, с устоявшейся монетарной политикой, с якорными инфляционными ожиданиями – даже в этих странах наблюдалась значительная девальвация их валют относительно доллара США, в течение года – до 25-30%», - сказал он.

По словам Николайчука, динамика обменного курса в Украине до конца года будет зависеть от того, какими будут фундаментальные факторы, как будут меняться цены на основные товары экспорта, насколько успешно будут проводиться реформы, насколько совершенным будет проект бюджета, который сейчас обсуждается.

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«Сказать на каком уровне он будет – 20, 30... НБУ традиционно не объявляет никаких ориентиров (по курсу – ред.), чтобы не давать ложных сигналов», - сказал представитель НБУ.

Что касается продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, то чиновник отметил, что, возможно, этот фактор не является решающим для определения динамики обменного курса, однако программа с МВФ дает четкий сигнал для инвесторов, экономических агентов и является важным психологическим фактором для населения относительно успешности реформ и устойчивости фундаментальных факторов, формирующих динамику валютного курса в долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, волатильность обменного курса гривны в августе умеренно выросла после пяти месяцев ревальвационного тренда, и обменный курс гривны к доллару США по состоянию на 29 августа по сравнению с началом месяца девальвировал на 2,6%.

Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте НБУ, в результате показатель девальвации гривны к доллару США по официальному курсу с начала года, в январе-августе составил 6%.

По оценкам НБУ, девальвационное давление на гривну усилилось главным образом из-за обострения ситуации в Крыму и на востоке страны, а также сезонного роста спроса на валютную наличность. Также, как отметил регулятор, психологическое давление на валютный рынок оказывает отсрочка получения Украиной официального внешнего финансирования.

Эксперты прогнозируют колебания курса гривни осенью, допуская девальвацию до 27 грн/долл., в связи с выплатами по внешним долгам и закупками природного газа на фоне неясности перспектив продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Исторический минимум курса был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.