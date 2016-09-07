Нацбанк для успокоения валютных качелей сегодня снова будет продавать доллары

Национальный банк Украины сегодня, 7 сентября, проведет валютный аукцион по продаже иностранной валюты за гривни.

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Как сообщается на сайте регулятора, объем аукциона составит до 30 млн долл. США, а заявки банков для участия в торгах принимаются до 12:00.

По информации дилеров коммерческих банков, вчера, 6 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,72/26,80 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ вчера к 17:00 установился на уровне 26,8485 грн/долл., к этому часу было заключено 557 сделок на сумму 367,81 млн долл.