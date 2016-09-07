Минсоцполитики в 2017 году получит из бюджета на 53 миллиарда меньше, чем запросило

Министерство социальной политики в 2017 году получит на 53 млрд грн меньше финансирования, чем запросило во время подготовки проекта государственного бюджета на следующий год.

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Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

«Если взять разницу между средствами, которые выделены Министерством финансов (в проекте бюджета на 2017 год – УНИАН) Министерству социальной политики на выполнение государственных программ, и реальной потребностью, то разница составляет около 53 млрд грн», - цитирует Реву пресс-служба.

Также министр отметил, что подобный разрыв между необходимым и выделяемым финансированием существовал всегда. Из-за этого, по словам Ревы, какие-то программы будут финансироваться больше, какие-то – меньше, но для того, чтобы принимать решения о полном или частичном их финансирования, нужно внести изменения в законы, регулирующие эти программы. «Ни Кабинет министров, ни Министерство социальной политики самостоятельно этого сделать не могут», - цитирует министра пресс-служба.

«У нас в последние годы возникла новая тенденция: бюджет подается вовремя, то есть 15 сентября, он попадает в парламент, затем в этот же день исчезает, иначе говоря, отправляется на доработку до конца года. Затем, когда поджимает время, снова, как призрак, появляется в сессионном зале и начинается напряженная работа по его принятию. Правительство намерено внести проект бюджета вовсе не для того, чтобы отозвать, а затем ждать "елки"», - приводятся в сообщении слова Ревы. Министр отметил, что правительство планирует корректировать проект бюджета с депутатами и не намерено отзывать его из парламента.

Также Рева сообщил, что в бюджете-2016 недополучено примерно 100 млрд грн доходов. Речь идет о 38 млрд грн прибыли Нацбанка, которые должны были поступить в бюджет, но пока не перечислены из-за того, что не назначен Набсовет НБУ. Также в бюджете-2016 предусмотрены доходы от спецконфискации в размере 50 млрд грн. Соответствующий законопроект несколько раз вносился в парламент, но до сегодняшнего дня так и не принят. Также запланированы 17 млрд грн дохода бюджета от приватизации, но эти средства тоже не получены.

«Как только мы начали продажу Одесского припортового завода, там пошли серьезные движения, направленные на отсрочку этого процесса. В результате приватизация была сорвана, и не известно, будет ли продан завод до конца текущего года», - отметил Рева.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заверил, что правительство сделает все необходимое для регистрации в Верховной Раде проекта государственного бюджета на 2017 год до 15 сентября.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, наибольший приоритет бюджета на следующий год - финансирование армии и безопасности в размере не менее 5% ВВП.

Второй по важности приоритет - развитие дорог и инфраструктуры. По расчетам правительства, объем финансирования Дорожного фонда в 2017 году составит не менее 14 млрд грн без учета средств международных финансовых организаций.

Также Гройсман заявлял, что отдельное внимание правительство уделит поддержке фермерских хозяйств, выделив на эти цели не менее 5,5 млрд грн.