Гривня укрепилась к доллару на 8 копеек

В среду, 7 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,68/26,72 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, благодаря нетрадиционно раннему объявлению аукциона Национального банка, который распространил соответствующее сообщение еще до открытия торгов, гривня по сравнению с открытием торгов укрепилась на 8 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,0160/30,0950 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4140/0,4150 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,7279 грн/долл., к этому часу заключено 63 сделки на сумму 25,16 млн долл.