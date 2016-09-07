Резервный фонд России почти опустошен, на очереди - фонд Национального благосостояния

Минфин РФ третий раз в этом году обратился к нефтегазовым накоплениям Резервного фонда, изъяв из него в августе 390 млрд руб. (1 доллар - 64 руб.) на закрытие дефицита федерального бюджета. Всего за две трети этого года из "кубышки" взято уже 1,17 трлн руб. (18,5 млрд долларов) - и график этих изъятий опережает прошлогодний, пишет "Коммерсант".

Всего, по разным оценкам, Резервный фонд в этом году лишится 2,2-3 трлн руб., что вплотную приблизит его к исчерпанию и вынудит власти перейти в 2017 году к тратам средств второго суверенного фонда — Национального благосостояния.

Читайте такжеРоссийские эксперты рассказали о погружении экономики РФ "ниже дна"По закону о бюджете-2016, общие траты Резервного фонда должны составить 2,1 трлн руб. В июле глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил уже о 2,2 трлн (при условии исполнения планов большой приватизации и цене нефти $40 за баррель). В Центробанке считают, что денег на закрытие бюджетной дыры понадобится еще больше. В своем недавнем докладе "Условия проведения денежно-кредитной политики" ЦБ заявил, что ожидает дефицита бюджета 2016 года в размере 3,5% — на его покрытие, по базовому сценарию ЦБ, будет потрачено 2,4 трлн руб. средств Резервного фонда.

Ожидается, что при нынешних темпах проедания накоплений прошлых тучных лет и сохранении ситуации с внутренними заимствованиями денег ФНБ хватит на два года — на 2017-й и 2018-й.