Спрос на валюту от НБУ уменьшился: регулятор сегодня продал банкам всего $6,2 миллиона

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 7 сентября, продал банкам 6,2 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 14,1 млн долл., а средневзвешенный курс аукциона – 26,6942 грн/долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке продолжают укрепляться, к 13:00 установившись на уровне 26,65/26,70 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 26,7201 грн/долл., участники рынка заключили 270 сделок на сумму 97,47 млн долл.