Финальная версия измений в Налоговый кодекс будет передана в Кабмин в конце сентября - Минфин

Министерство финансов Украины намерено подать на утверждение в Кабинет министров финальную версию изменений в Налоговый кодекс до конца сентября, сообщается на странице министерства в соцсети Facebоok.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время министр финансов Александр Данилюк представляет рабочую версию изменений в налоговом комитете Верховной Рады Украины, и презентация документа вскоре будет обнародована на официальном сайте Минфина.

Также сообщается, что документ разработан рабочей группой при участии главы профильного парламентского комитета Нины Южаниной и других членов комитета, а также представителей бизнеса, общественных экспертов, Минфина и Государственной фискальной службы.

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Как сообщал УНИАН, проведение налоговой реформы является одним из приоритетов работы правительства, а также является частью обязательств нашей страны перед ключевыми кредиторами, включая Международный валютный фонд.

Минфин в рамках подготовки реформы представил на обсуждение общественности свои предложения по изменениям Налогового кодекса, которые включают изменение налоговых ставок, а также передачу функций управления базами данными непосредственно в Минфин и сокращение функций Государственной фискальной службы - как органа, курирующего работу налоговой и таможенной службы - преимущественно до сервисной составляющей.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал провести в Украине глубокую налоговую реформу и затем наложить мораторий на какие-либо изменения в налоговой системе и налоговом законодательстве сроком на 3-5 лет.