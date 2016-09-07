Госдолг Украины на конец года достигнет $68 миллиардов или 80% ВВП - эксперт

Государственный и гарантированный государством долг Украины, который на конец июля составил 67 миллиардов долларов или 77% ВВП, на конец 2016 года вырастет до 68 миллиардов долларов или 80% ВВП, после чего снизится в 2017 году до 75% ВВП.

Такими прогнозами поделилась главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"Мы ожидаем небольшого ускорения роста госдолга во втором полугодии за счет получения финансирования от Международного валютного фонда и США. Мы также ожидаем, что правительство увеличит внутренние гривневые заимствования для финансирования дефицита бюджета, но небольшая девальвация гривни – до 27 гривни/доллар к концу года - полностью нивелирует рост долга в национальной валюте", - говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

По ее оценкам, госдолг в июле снизился на 0,2% по сравнению с июнем в результате погашения правительством нескольких выпусков гривневых облигаций внутреннего госзайма, большая часть из которых находились в портфеле Национального банка Украины, в то время как растущий кассовый дефицит бюджета был профинансирован преимущественно за счет остатков средств, накопленных в предыдущие месяцы.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец июля 2016 года составила 66,995 миллиарда долларов, что на 0,2%, или на 125,8 миллиона долларов, меньше показателя на начало месяца.

В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец июля составила 1,661 триллиона гривень, что на 0,4%, или на 6,892 миллиарда гривень, меньше показателя на начало месяца.

С начала года, в январе-июле, сумма государственного и гарантированного государством долга в долларах выросла на 2,3%, или на 1,490 миллиарда долларов, в гривневом эквиваленте – на 5,7%, или на 89,181 миллиарда гривень.