Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,72 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2672,4306 (7 сентября – 2684,8462)

100 EUR – 3003,0103 (7 сентября – 2996,0199)

10 RUR – 4,1510 (7 сентября – 4,1413)

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,65/26,70 гривни/доллар.

Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 10 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9810/30,0380 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4130/0,4150 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,7243 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 547 сделок на сумму 314,36 миллиона долларов.