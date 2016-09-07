Порошенко отметил увеличение швейцарских инвестиций в Украину

Президент Петр Порошенко отмечает рост объема швейцарских инвестиций в Украину на 8,3% в первом полугодии 2016 года.

Об этом он заявил во время встречи с председателем Национального Совета Швейцарии Кристой Марквальдер, которая находится в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко выразил надежду, что проведение в конце сентября в Киеве очередного заседания украинско-швейцарского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему наращиванию темпов торговли и инвестиций между двумя странами.

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Президент отметил, что это первый визит председателя нижней палаты швейцарского парламента. Он выразил благодарность швейцарской стороне за принципиальную позицию о непризнании оккупации Крыма Российской Федерацией и предпринятые шаги по недопущению использования территории Швейцарии для обхода Россией санкций, введенных со стороны ЕС.

Марквальдер в свою очередь подчеркнула исключительную важность уважения к принципам территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ и поддержала решительную позицию Украины по восстановлению контроля над украинско-российской государственной границей.