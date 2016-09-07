МВФ 14 сентября рассмотрит вопрос о предоставлении Украине третьего транша помощи - Порошенко

Об этом на странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко по итогам разговора с главой МВФ Кристин Лагард.

"По итогам моего разговора с Кристин Лагард Международный валютный фонд официально включил рассмотрение вопроса о предоставлении очередного транша Украине в свою повестку дня на 14 сентября. Рассчитываю на положительное решение", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл. В прошлом году Украина получила два транша по программе в объеме 5 млрд долл. и 1,7 млрд долл.

Осенью 2015 года Киев должен был пройти второй пересмотр программы и получить третий транш в размере 1,7 млрд долл., однако ситуацию осложнили проведенные в октябре выборы в местные советы, а затем серьезные политические споры вокруг налоговой реформы и формирования бюджета на 2016 год, и сотрудничество с МВФ было фактически заморожено. В начале 2016 года политическое противостояние ветвей власти в Украине усилилось.

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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала украинскую власть разрешить политическое противостояние и осуществить ряд срочных мер для преодоления коррупции, однако переговоры с фондом были возобновлены только в конце апреля с приходом к власти нового правительства во главе с экс-спикером парламента Владимиром Гройсманом.

Летом стороны вернулись к второму пересмотру программы сотрудничества и, по заверениям украинских властей, согласовали все спорные моменты относительно меморандума, который включает оценку реформ и задачи на будущее. Ожидалось, что меморандум будет подписан в начале июля, а в конце июля состоится заседание Совета директоров МВФ, по решению которого Украина могла бы получить третий кредитный транш. Его объем был также предметом обсуждения - от 1 до 1,7 млрд долл. Однако меморандум так и не был подписан, а заседание Совета директоров не состоялось.

В конце августа министр финансов Украины Александр Данилюк сказал в интервью Reuters, что Украина «очень близка» к получения третьего кредитного транша от МВФ. При этом он отметил, что страна не испытывает острой нужды непосредственно в деньгах МВФ, но именно кредит от МВФ позволит Киеву получить 1 млрд долл. под гарантии правительства США, 600 миллионов евро макрофинансовой помощи Европейского Союза, а также кредит Всемирного банка в объеме 500 млн долл. на закупку газа для прохождения отопительного сезона.

Позже глава департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подчеркнул, что стороны максимально сблизили позиции, и заседания Совета директоров в Украине состоится во второй половине сентября.