Российский банк ВТБ не смог продать украинскую "дочку" - СМИ

Об этом рассказали изданию Коммерсантъ несколько источников, близких к группе.

"С тех пор как в мае глава ВТБ Андрей Костин заявил о планах по продаже украинского ВТБ, группа плотно взялась за дело. Интерес к активу проявили два претендента - группа СКМ и Таскомбанк", - отметил один из собеседников газеты.

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Еще один источник издания подтвердил факт переговоров. Он также отметил, что они не увенчалась успехом. "Оценки потенциальных покупателей и продавца настолько расходились, что договориться так и не удалось", - уточнил он

Источники газеты также рассказали, что невозможность продать украинский ВТБ целиком вынудила группу искать другие пути ухода с Украины. "Сейчас ВТБ ищет покупателей на кредитный портфель своей украинской дочерней структуры, чтобы не уходить с рынка с пустыми руками", - рассказал один из них.

В пресс-службе ВТБ не стали комментировать вопрос о планах по продаже кредитов украинского банка, отметив лишь, что банк "рассматривает различные сценарии развития бизнеса" в стране.

Как сообщал УНИАИН, в середине мая банк ВТБ сообщил о том, что группа не видит перспектив развития своего бизнеса в Украине из-за больших потерь, которые там несет дочерняя организация, и готов его продать. Однако, в середине июня в ВТБ заявили о приостановлении планов по продаже украинских активов.

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Напомним, украинская "дочка" ПАО "ВТБ банк" - работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому "Внешторгбанку".

Как сообщал УНИАН, "ВТБ Банк" по итогам первого квартала 2016 года получил 4,594 млрд грн убытка, что в 1,9 раза меньше убытка за аналогичный период прошлого года.

Ранее банк сообщал, что по итогам 2015 года получил 4,552 млрд грн убытка, что в 3,7 раза меньше убытка за предыдущий год.