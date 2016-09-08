МВФ подтвердил, что рассмотрит вопрос сотрудничества с Украиной 14 сентября

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд обновил расписание заседаний Совета директоров фонда и внес вопрос сотрудничества с Украиной.

Читайте такжеМВФ призывает Украину и Россию найти компромисс по "долгу Януковича"

Как сообщается на сайте фонда, заседание по Украине состоится 14 сентября.

«Запланирован Второй пересмотр программы EFF, а также оценка программы Stand-By, датированная 2014 годом», - говорится в сообщении Фонда.

Как ожидается, обсуждение выполнения Украиной программ сотрудничества позволит Совету директоров принять решение о выделении нашей стране очередного - третьего по счету по программе ЕFF - кредитного транша. Объем выделяемых средств является предметом обсуждения.

За всю историю отношений с МВФ Украина имела несколько программ сотрудничества с Фондом, однако большинство из них останавливались на этапе получения второго кредитного транша.

Читайте такжеВ Кабмине говорят, что полностью выполнили "домашнее задание" МВФ для получения транша

Текущая программа была принята в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В 2015 году Украина получила два транша общим объемом 6,7 млрд долл. и ожидала получить третий в размере 1,7 млрд долл., однако в силу политических событий осени 2015 года и зимы 2016 года, приведших к смене правительства, судьба третьего кредитного транша и выполнение всей программы сотрудничества в целом оказались под угрозой срыва.

Отношения с Фондом активизировались в мае-июне текущего года. В Киеве рассчитывали, что решение по третьему кредитному траншу для Украины Совет директоров Фонда примет уже в июле, однако этого не произошло.

Украинский вопрос оставался нерешенным вплоть до конца августа из-за традиционных каникул в Фонде. В начале сентября глава Департамента внешних связей Джерри Райс сообщил, что Украина остается в повестке дня работы МВФ и решение по программе сотрудничества будет принято во второй половине сентября.

Вечером 7 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что имел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, после которого Совет директоров МВФ определил дату заседания по Украине.