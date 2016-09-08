Нацбанк сегодня снова будет продавать доллары

Национальный банк Украины сегодня, 8 сентября, проведет валютный аукцион по продаже иностранной валюты за гривни.

Читайте такжеВ НБУ говорят, что контролируют ситуацию на валютном рынке, а падение гривны было прогнозируемым

Как сообщается на сайте регулятора, объем аукциона составит до 30 млн долл. США, а заявки банков для участия в торгах принимаются до 12:00.

По информации дилеров коммерческих банков, сегодня, 8 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 26,65/26,70 грн/долл.

Данные о средневзвешенном курсе гривни на межбанке на сайте НБУ к этому часу пока отсутствуют.