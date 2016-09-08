В Украине могут отменить обязательное использование печатей для бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении депутатский законопроект, который совершенствует государственное регулирование использования печатей и отменяет обязательное использование печатей в хозяйственной деятельности.

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За принятие соответствующего законопроекта №4194 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании печатей юридическими лицами и физическими лицами предпринимателями» за основу проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, данный документ исключает из украинского законодательства норму об обязательном использовании печатей, исключает возможность признания сделки недействительной в связи с отсутствием оттиска печати.

Кроме того, внедряется административная ответственность за требование государственным органом или органом местного самоуправления наличия оттиска печати на официальном документе.

В то же время, как отметил депутат Максим Курячий, данный законопроект несет ряд рисков.

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«Я считаю, что принятие этого закона – медвежья услуга нашему бизнесу. Это не дерегуляция, это только дает возможность для злоупотреблений», - сказал он.

В свою очередь, народный депутат Виктор Пинзеник считает, что использование печатей – это архаичный рудимент старой политической системы, от которого нужно отказаться.

«Какую функцию выполняет печать? Что она гарантирует? Кто не знает, что завтра можно изготовить любую печать? Поэтому существование такого инструмента не нужно. Это маленький шаг для упрощения существования предпринимателей», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, законопроект об усовершенствовании регулирования использования печатей является одним из тех документов, которые, по мнению главы Дерегуляционного офиса Алексея Гончарука, необходимо принять в парламенте для того, чтобы Украина могла в 2016 году попасть в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка - Doing Business.