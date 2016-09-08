Минфин хочет ввести налоговые каникулы на 5 лет для новосозданных предприятий

Министерство финансов Украины предлагает установить налоговые каникулы для новосозданных предприятий сроком на 5 лет.

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Согласно сообщению на сайте министерства, соответствующая инициатива отображена в рабочей версии пакета изменений в Налоговый кодекс, которую министр финансов Александр Данилюк представил на заседании Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады в среду.

По инициативе Минфина вновь созданные предприятия получат выбор, в какой системе лучше работать - в общей в условиях каникул или на упрощенной с уплатой единого налога.

Кроме того, министерство инициирует возможность ускоренной амортизации (возможность полностью окупить новые основные средства за 4 года), освобождение от обложения налогом на прибыль субъектов малого предпринимательства, соответствующих определенным критериям.

Согласно сообщению, целью изменений в применении налога на прибыль является развитие субъектов малого бизнеса через реинвестирование средств, освобожденных от налогообложения, предоставление возможности создания собственного бизнеса, привлечение инвестиций, обеспечение полной окупаемости новых основных средств.

Как сообщал УНИАН, проведение налоговой реформы является одним из приоритетов работы правительства и частью обязательств нашей страны перед ключевыми кредиторами, включая Международный валютный фонд.

Минфин в рамках подготовки реформы представил на обсуждение общественности свои предложения по изменениям Налогового кодекса, которые включают изменение налоговых ставок, а также передачу функций управления базами данных непосредственно в Минфин и сокращение функций Государственной фискальной службы как органа, курирующего работу налоговой и таможенной службы, преимущественно до сервисной составляющей.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал провести в Украине глубокую налоговую реформу и затем наложить мораторий на какие-либо изменения в налоговой системе и налоговом законодательстве сроком на 3-5 лет.