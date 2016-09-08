Гривня укрепилась еще на 4 копейки – до 26,66 за доллар

В четверг, 8 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,61/26,66 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, благодаря нетрадиционно раннему объявлению аукциона Национального банка, который распространил соответствующее сообщение еще до открытия торгов, гривня по сравнению с открытием торгов укрепилась на 4 копейки.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9950/30,0510 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4160/0,4170 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,6128 грн/долл., к этому часу заключено 55 сделок на сумму 18,70 млн долл.