Глава Минфина РФ сделает заявления накануне заседания Совета директоров МВФ по Украине

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов сделает заявления накануне заседания Совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 14 сентября в Вашингтоне Совет директоров МВФ планирует обсудить ход реализации программы расширения кредитования для Украины и выделении третьего транша в размере 1 миллиард долларов.

По ее словам, также планируется обсудить выполнение Украиной своих обязательств по урегулированию задолженности перед официальными и коммерческими кредиторами.

"Силуанов планирует в начале следующей недели дать официальный брифинг по этому вопросу накануне предстоящего обсуждения в Совете директоров МВФ. Можно считать анонсом и приглашением", - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Международный валютный фонд в очередной раз призвал Киев и Москву найти компромисс по вопросу долга экс-президента Украины Виктора Януковича в размере 3 миллиарда долларов, который был признан государственным, но попал под действие моратория на долговые выплаты.

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Справка УНИАН. Долг экс-президента Януковича был оформлен в декабре 2013 года в виде выпуска евробондов на 3 миллиарда долларов с погашением в декабре 2015 года. В марте 2015 года Украина начала процесс реструктуризации части долга, включив российский долг в периметр долговой операции. Условия реструктуризации были одобрены МВФ. В ноябре 2015 года Украина завершила процесс реструктуризации, выпустив новые государственные облигации и деривативы. Россия отказалась от обмена бумаг, требуя лучших условий долгового операции чем те, что были предоставлены другим кредиторам.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по "российским" бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

В то же время, в декабре 2015 года МВФ признал российский долг государственным для Украины, но одновременно смягчил свою политику кредитования стран с неоплаченными государственным долгом.

В феврале 2016 года Россия обратилась в высокий суд Лондона с иском против Украины, требуя уплаты долга. По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. Впрочем, эксперты считают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для моментальной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.