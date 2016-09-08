Вкладчикам "Фидобанка" обещают возобновить выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещает возобновить выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого "Фидобанка", которые проводились до 2 сентября включительно, после технологического перерыва.

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Как сообщается на сайте Фонда, в связи тем, что выплаты будут продолжены на основании общего реестра вкладчиков, отправлять индивидуальные обращения в Фонд не нужно.

Также сообщается, что информация о точной дате возобновления выплат и перечне банков-агентов будет обнародована на сайте Фонда дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "Фидобанк" 20 мая. С 20 июля фонд начал процедуру ликвидации банка.

"Фидобанк" (ранее - банк "Ажио", "СЕБ Банк", г. Киев) работал на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.