Возобновление сотрудничества с МВФ стабилизирует гривню – НБУ

Национальный банк Украины приветствует внесение вопроса сотрудничества Украины с Международным валютным фондом в повестку дня заседания Совета директоров Фонда 14 сентября, поскольку возобновление сотрудничества с МВФ улучшит макрофинансовую стабильность в Украине и поддержит тенденцию к снижению волатильности курса гривни.

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«Программа расширенного финансирования МВФ является отражением общего видения реформ украинскими государственными ведомствами и международной организацией и мы, как центробанк, сделали все, чтобы приблизить успешное завершение ее второго пересмотра, - говорится в комментарии заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, размещенном на сайте НБУ. - Продолжение сотрудничества с МВФ является не только источником увеличения международных резервов страны, а, прежде всего, залогом проведения реформ, без которых украинская экономика не сможет стать на путь возвращения к устойчивому экономическому росту».

Также он напомнил, что одобрение Советом директоров МВФ второго пересмотра программы откроет для Украины доступ к финансированию от других международных доноров и для частных - иностранных и отечественных - инвесторов. По оценкам НБУ, поступление средств от них благоприятно скажется на платежном балансе и будет стимулировать ускорение экономического роста. Вместе с тем, положительное решение Фонда устранит психологическое давление на валютный рынок и поддержит тенденцию к снижению волатильности курса гривни, первые признаки которого наблюдаются в течение последних дней.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд обновил расписание заседаний Совета директоров Фонда и внес вопрос сотрудничества с Украиной. Как сообщается на сайте Фонда, заседание по Украине состоится 14 сентября.

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Как ожидается, обсуждение выполнения Украиной программ сотрудничества позволит Совету директоров принять решение о выделении нашей стране очередного - третьего по счету по программе ЕFF - кредитного транша. Объем выделяемых средств является предметом обсуждения.

За всю историю отношений с МВФ Украина имела несколько программ сотрудничества с Фондом, однако большинство из них останавливались на этапе получения второго кредитного транша.

Текущая программа была принята в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В 2015 году Украина получила два транша общим объемом 6,7 млрд долл. и ожидала получить третий в размере 1,7 млрд долл., однако в силу политических событий осени 2015 года и зимы 2016 года, приведших к смене правительства, судьба третьего кредитного транша и выполнение всей программы сотрудничества в целом оказались под угрозой срыва.

Отношения с Фондом активизировались в мае-июне текущего года. В Киеве рассчитывали, что решение по третьему кредитному траншу для Украины Совет директоров МВФ примет уже в июле, однако этого не произошло.

Украинский вопрос оставался нерешенным вплоть до конца августа из-за традиционных каникул в МВФ. В начале сентября глава Департамента внешних связей Джерри Райс сообщил, что Украина остается в повестке дня работы Фонда и решение по программе сотрудничества будет принято во второй половине сентября.

Вечером 7 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что имел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, после которого Совет директоров Фонда определил дату заседания по Украине.