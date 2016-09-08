В Украине третий месяц подряд зафиксирована дефляция

В Украине в августе по сравнению с июлем зафиксирована дефляция (снижение потребительских цен) на 0,3%, при этом снижение потребительских цен в соотношении месяц к месяцу зафиксировано третий месяц подряд.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к августу 2015 года, инфляция в августе 2016 года ускорилась до 8,4% после 7,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-августе, потребительские цены в Украине выросли на 4,5%.

Согласно приведенным данным, в августе в Украине по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали услуги канализации – на 10,3%, а также водоснабжение – на 8,7%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 2,4%.

В годовом выражении больше всего подорожали горячая вода и отопление – на 77,2%, электроэнергия – на 56,4%, водоснабжение – на 27,9%.

Наибольшее снижение цен в августе к июлю зафиксировано на овощи – 10,6%, фрукты – 5,1%, обувь – 4,5%.

В годовом выражении больше всего подешевели яйца – на 12,7%, овощи – на 12,4%, природный газ – на 4,3%.

Госстат отметил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в июле по сравнению с июнем зафиксирована дефляция на 0,1% после также дефляции в 0,2% в июне по сравнению с маем.

В годовом выражении, к июлю 2015 года, инфляция в июле 2016 года ускорилась до 7,9%.

В январе-июле, потребительские цены в Украине выросли на 4,8%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 гривни за доллар.