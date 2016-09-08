Антимонопольный комитет разрешил "Альфа-Банку" купить "Укрсоцбанк": сделка завершится до конца года

Антимонопольный комитет Украины завершил рассмотрение дела о концентрации с участием холдинговой компании ABH Holdings SA, владеющей "Альфа-Банком", в связи с покупкой этим холдингом 100% акций "Укрсоцбанка" у итальянской банковской группы UniCredit.

"Решением комитета от 8 сентября 2016 года № 413-р предоставлено разрешение компании ABH Holdings SA (Люксембург) на приобретение акций "Укрсоцбанка" (Киев), обеспечивающее превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - сообщается на сайте комитета.

По информации АМКУ, в ходе рассмотрения дела проведено всестороннее детальное исследование влияния указанной концентрации на товарные рынки Украины, после чего направлены запросы экспертам банковской сферы и соответствующих государственных органов, в частности, Национального банка Украины, Независимой ассоциации банков Украины и Европейской Бизнес Ассоциации.

При рассмотрении дела комитет установил, что совокупная доля участников концентрации по итогам 2014-2015 годов и первого квартала 2016 года в общем объеме активов банковской системы Украины составляет 7%, а совокупная доля участников концентрации на каждом из сегментов рынка банковских услуг не превышает 24%.

При этом, как отметили в АМКУ, украинский рынок банковских услуг является высококонкурентным, а большинство опрошенных экспертов не увидели негативных последствий осуществления этой концентрации.

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Как сообщал УНИАН, холдинговая компания ABH Holdings S.A. в январе этого подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций "Укрсоцбанка". Закрытие сделки ожидается в этом году.

Холдинговая компания ABH Holdings S.A. в Украине владеет дочерним банком "Альфа-Банк", одним из крупнейших финучреждений Украины по объему активов.

UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, "УниКредит Банка" и "Укрсоцбанка". В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.