Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню: 26,63 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2663,7804 (8 сентября – 2672,4306)

100 EUR – 3009,0063 (8 сентября – 3003,0103)

10 RUR – 4,1639 (8 сентября – 4,1510)

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Как сообщал УНИАН, 8 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,65 гривни/доллар.

Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,0690/30,1220 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4160/0,4180 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6378 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 599 сделок на сумму 453,18 миллиона долларов.