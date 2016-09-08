Базовая дефляция в Украине в августе составила 0,3%

Базовая дефляция (отрицательный базовый индекс потребительских цен) в Украине в августе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 0,3% после 0,4% в июле.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к августу 2015 года, базовая инфляция в августе 2016 года замедлилась до 7,4% после 7,9%, зафиксированных месяцем ранее.

К декабрю 2015 года базовая инфляция в августе составила 2,3%, за январь-август по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 13,6%.

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Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, базовая дефляция (отрицательный базовый индекс потребительских цен) в Украине в июле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 0,4% после 0,1% в июне.

В годовом выражении, к июлю 2015 года, базовая инфляция в июле 2016 года замедлилась до 7,9% с 8,3%, зафиксированных месяцем ранее. К декабрю 2015 года базовая инфляция в июле составила 2,6%, за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 14,6%.