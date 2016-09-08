Кабмин внесет в Раду честный бюджет с реальными доходами и четким распределением расходов - Гройсман

Кабинет министров Украины намерен выполнить требования Бюджетного кодекса и внести в сентябре в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год, который будет честным, качественным, с реальными доходами и четким распределением расходов.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг на заседании правительства.

Он напомнил, что приоритеты бюджета на будущий год уже определены. В их числе - оборона, безопасность, развитие инфраструктуры, поддержка машиностроения, защита аграриев и сферы образования.

"Мы должны в сентябре внести в парламент честный бюджет. Это реальные доходы и открытое распределение средств. Мы сделали приоритеты: это оборона и безопасность, поддержка экономического роста, поддержка аграриев, продолжение децентрализации, активная энергоэффективность. Мы должны поддержать машиностроение и один из главных приоритетов - образование", - сказал Гройсман.

Ранее в правительстве отмечали, что в проект государственного бюджета Украины на 2017 год правительство закладывает новые принципы экономической политики, которые должны оставаться неизменными на протяжении 5 лет. В июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга - 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 гривни за доллар.

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В конце августа премьер-министр Гройсман назвал приоритеты бюджетного финансирования, в числе которых обеспечение армии и безопасности в условиях продолжающейся военной агрессии путинской России в объеме не менее 5% ВВП, развитие инфраструктуры и запуск Дорожного фонда, бюджет которого сформируют средства международных финансовых организаций и порядка 14 миллиардов гривень от государства, запуск Фонда энергоэффективности, поддержка малых фермерских хозяйств в объеме 5,5 млрд грн, развитие торговых миссий за рубежом для продвижения украинского экспорта, а также широкая приватизация, подразумевающая продажу пакетов акций более 300 объектов, включая такие производственные гиганты, как "Турбоатом", "Электротяжмаш", Государственная продовольственно-зерновая корпорация, Объединенная горно-химическая компания, Запорожский титано-магниевый комбинат.