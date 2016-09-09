Британцы подали коллективный иск к MasterCard на сумму в 14 миллиардов фунтов

Поводом для коллективного иска стали слишком высокие комиссии по трансграничным операциям внутри Евросоюза, которые Master Card взимала в течение 15 лет, пишет РБК со ссылкой на MarketWatch. Этот иск — крупнейший в истории британской юриспруденции.

Читайте такжеMasterCard объявила о запуске селфи-платежей в Великобритании

В 2014 году базирующийся в Люксембурге Европейский суд правосудия [высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы] поддержал решение Еврокомиссии о том, что размер межбанковских комиссий, действовавший с 1992-го по 2008 год, был установлен в нарушение антимонопольного законодательства ЕС. В результате цены на все покупки по картам MasterCard оказались искусственно завышены.

Каждый раз, когда потребитель совершает покупку по карте, его банк зачисляет комиссию на счет банка ретейлера. Как постановила Еврокомиссия, «платежные системы, позволив банкам взимать более высокие комиссии, таким образом дали им стимул выпускать свои карты, нежели карты конкурентов», поясняет MarketWatch.

Ретейлеры несли серьезные расходы в связи с межбанковскими комиссиями, взимаемыми MasterCard, которые затем перекладывали на потребителей, закладывая в стоимость товаров и услуг. £14 млрд — примерная оценка ущерба, проведенная представителем интересов истца, компанией​ Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan LLP, на основе публично доступной информации об онлайн-покупках, совершенных примерно 40 млн британских потребителей более чем за 15 лет.

Читайте такжеКитай разрешил Visa и MasterCard выйти на свой рынок, оцененный в $8,4 триллиона

Коллективный иск к MasterCard — второй с момента принятия в 2015 году нового закона о защите прав потребителей, позволяющего взыскивать ущерб с компании от имени всех потребителей. Если иск будет удовлетворен, они автоматически смогут рассчитывать на возмещение, если сами не откажутся от него.

Как отмечает MarketWatch, пресс-секретарь MasterCard заявил, что компания не согласна с иском и намерена отстаивать свои права.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая американская сеть предприятий торговли хозяйственными товарами Home Depot подала иск в суд против платежных систем Visa и MasterCard. Home Depot обвиняет платежные системы в корпоративном сговоре с целью не допустить внедрения банковских дебетовых и кредитных карт с микрочипом, а также в нарушении антимонопольного законодательства США.