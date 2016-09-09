В России предлагают сократить расходы на оборону

Российским министерствам и ведомствам придется сокращать расходы по сравнению с 2016 года, чтобы уложиться в заявленный размер замороженных расходов – 15,787 триллиона рублей (246,7 миллиарда долларов) в 2017–2019 годах, сообщают Ведомости со ссылкой на трех российских чиновников.

"Бюджетные расчеты на 2017–2019 годах сделаны исходя из базового варианта обновленного прогноза Минэкономразвития, в котором цена нефти остается на уровне 40 долларов/баррель все три года. Доходы бюджета будут сокращаться всю трехлетку до 20-летнего минимума – 13,3% ВВП. В 2017 году Минфин планирует собрать 12,3 триллиона рублей (192,2 миллиарда долларов). Прогнозируется, что далее они будут увеличиваться на 300–400 миллиардов рублей (4,7 - 6,2 миллиарда долларов) в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что альтернатива сокращению расходов на армию – повышать налоги, спорит чиновник финансово-экономического блока. Пока предложенные российским Минфином варианты увеличения доходов за счет повышения налогов с 2018 года правительство РФ отвергает.

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"Так называемые незащищенные расходы можно сократить еще на 5% в 2017 года, отмечал в июле министр финансов РФ Антон Силуанов, но "речь идет о точечных решениях". Сокращение на 5% тогда было неравномерным, указывал федеральный чиновник: по четырем программам расходы росли, а по остальным снижались на 30 или 40%. Например, финансирование по госпрограмме социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона предлагалось сократить сразу в 20 раз на трехлетку", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, Россия израсходует остаток Резервного фонда в 2017 году и начнет тратить Фонд национального благосостояния (ФНБ), который за три года сократится почти на 27,4 миллиарда долларов, одновременно в четыре раза увеличив заимствования на внутреннем рынке, чтобы свести концы с концами.