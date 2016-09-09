С 1 декабря в Украине зарплаты и пенсии повышаются на 10% - Гройсман

В Украине с 1 декабря текущего года, как и прописано в законе о государственном бюджете на 2016 года, будут на 10% повышены социальные стандарты - а именно, заработные платы и пенсии.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"С 1 декабря на 10% поднимется пенсия и зарплата. Мы считаем, что этого недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы кардинально увеличивать доходы украинцев, в том числе стимулируя внутренний спрос", - отметил Гройсман.

Ранее Гройсман заявлял, что Кабинет министров разработает непопулистский механизм повышения заработных плат и пенсий, отвечающий возможностям экономики.

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По его словам, правительство намерено реформировать систему оплаты труда таким образом, чтобы каждый украинский гражданин получал достойную заработную плату. Также премьер заявлял, что правительство намерено обеспечить и рост пенсий. По словам Гройсмана, труд украинцев является недооцененным.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум для трудоспособного населения в Украине с 1 мая увеличились до 1 тыс. 450 грн (с 1 тыс. 378 грн), минимальная пенсия составила 1 тыс. 130 грн., как было предусмотрено в законе о государственном бюджете на 2016 год. В целом социальные стандарты выросли на 6%.