Гривня ослабла к доллару на 5 копеек
Гривня на межбанке к середине торгов снизилась до 26,70 за доллар.
В пятницу, 9 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,65/26,70 гривни/доллар.
В пятницу, 9 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,65/26,70 гривни/доллар.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,0350/30,0880 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4140/0,4160 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,6674 гривни/доллар, к этому часу заключено 152 сделки на сумму 77,66 миллиона долларов.