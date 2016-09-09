Гривня ослабла к доллару на 5 копеек

В пятницу, 9 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,65/26,70 гривни/доллар.

В пятницу, 9 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,65/26,70 гривни/доллар.

Читайте такжеВ НБУ говорят, что контролируют ситуацию на валютном рынке, а падение гривны было прогнозируемым

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,0350/30,0880 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4140/0,4160 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,6674 гривни/доллар, к этому часу заключено 152 сделки на сумму 77,66 миллиона долларов.