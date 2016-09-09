Минфин ожидает получения $1 миллиарда кредитных гарантий США до конца месяца
Украина выполнила все обязательства для получения $1 миллиарда кредитных гарантий от правительства США.
Украина выполнила все обязательства для получения 1 миллиарда долларов кредитных гарантий от правительства США и ожидает, что эти средства поступят до конца месяца.
Об этом сообщается на странице Министерства финансов в соцсети Facebook со ссылкой на заявление министра финансов Украины Александра Данилюка в ходе открытия конференции по привлечению иностранных инвестиций в нашу страну Ukraine Investor Day, организованной Dragon Capital в Лондоне.
Как отмечается в сообщении, на мероприятие приехали десятки инвесторов со всего мира, чтобы обсудить возможности инвестирования в ценные бумаги и экономику Украины.
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Как сообщал УНИАН, правительство Украины 3 июня подписало соглашение с правительством США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий объемом 1 миллиард долларов в рамках договоренностей между высшим руководством обеих стран.
Соглашение призвано поддержать программы экономических реформ в Украине, поддерживаемой МВФ, Агентством США по международному развитию (USAID) и другими членами международного сообщества, а также обеспечить дальнейший доступ Украины к рынкам капитала.
Средства в размере 1 миллиард долларов, которые будут привлечены в результате выпуска облигаций под кредитные гарантии США, поступят в общий фонд государственного бюджета и будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в результате повышения тарифов на газ.
Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд обновил расписание заседаний Совета директоров, согласно которому заседание по Украине состоится 14 сентября. Текущая программа с МВФ была принята в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В 2015 году Украина получила два транша общим объемом 6,7 млрд долл. и ожидала получить третий в размере 1,7 млрд долл., однако в силу политических событий осени 2015 года и зимы 2016 года, приведших к смене правительства, судьба третьего кредитного транша и выполнение всей программы сотрудничества в целом оказались под угрозой срыва.
Предоставление Украине фингарантий от правительства США в объеме 1 млрд долл. является частью двух- и многосторонней экономической поддержки Украины, включающей четырехлетнюю программу Международного валютного фонда, и отражает поддержку экономических реформ украинского правительства. Соглашение призвано поддержать программы экономических реформ в Украине, поддерживаемые МВФ, Агентством США по международному развитию (USAID) и другими членами международного сообщества, а также обеспечить дальнейший доступ Украины к рынкам капитала.
Финансовые гарантии позволят Украине выпустить евробонды и привлечь средства в общий фонд государственного бюджета. Они будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.