Соцвыплаты переселенцам должны быть отделены от регистрации - докладчик ООН

Специальный докладчик ООН по правам человека и внутренне перемещенных лиц Чалока Беяни заявляет, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине должны иметь возможность получать свои пенсии и социальные выплаты независимо от их местонахождения в стране.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Беяни сказал на пресс-конференции.

"Самой большой проблемой является то, что для выплат пенсий и социальных выплат нужна регистрация внутренне перемещенных лиц. Выплата пенсий и соцвыплат должна быть отделена от регистрации", - сказал Беяни.

По его словам, привязка выплаты пенсий и соцвыплат к регистрации ВПЛ создает сложности с верификацией местожительства переселенцев и приводит к приостановке указанных выплат.

Беяни отметил, что с такой проблемой столкнулись 500-600 тысяч внутренне перемещенных лиц на востоке Украины. По его мнению, эту ситуацию необходимо решить как можно скорее.

Также Беяни отметил, что система регистрации вместе с приостановлением соцвыплат приводят к повторному вынужденному перемещению, массовой миграции, спонтанному возвращению в опасные места, что необходимо предотвратить.

По словам Беяни, прежняя система регистрации определенного места жительства, известная как "прописка", оказалась неэффективной в ситуации внутреннего перемещения из-за привязки к ней социальных выплат. Он отметил, что, хотя прописка была отменена в соответствии с законом, она еще должна быть отменена на практике.

Беяни также отметил, что на подконтрольной правительству территории власти должны обеспечить право на свободу передвижения и право на выбор места жительства. В то же время так называемое "руководство" неподконтрольной правительству территории, находящейся под управлением вооруженных группировок, также обязано обеспечить указанные права.

Беяни подчеркнул, что стороны должны обеспечить безопасность как на местном, так и на национальном уровне. Он также отметил, что лично посетил пункты пропуска и увидел, что существует проблема со свободой передвижения.

"В нескольких доступных для пересечения контрольно-пропускных пунктах люди выстраиваются в длинные очереди на несколько часов, подвергая риску свою жизнь. Кроме того, нет никаких особых условий для лиц пожилого возраста, детей, беременных женщин и лиц с особыми потребностями. С приближением зимы ситуация будет только ухудшаться”, - отметил Беяни.

*** По данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 5 сентября 2016 года взяты на учет 1 709 083 переселенца или 1 384 889 семей из Донбасса и Крыма.