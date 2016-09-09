ГФС с начала года открыла 378 уголовных дел в отношении своих сотрудников

В январе-августе управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы открыло 378 уголовных производств в отношении сотрудников службы, из которых 69 производств по фактам взяточничества, сообщается на сайте ГФС.

Согласно сообщению, в частности, в августе открыто 27 дел, 4 из которых касаются взяточничества.

Читайте такжеГФС создала комиссию для оценки деятельности сотрудников

"Работа по идентификации должностных лиц-коррупционеров, которую мы активизировали в этом году, дает результаты. Сейчас мы быстро обнаруживаем взяточников и сразу же обращаемся в СБУ и прокуратуру, которые проводят досудебное следствие по предоставленным фактам", - цитируются в сообщении слова главы ГФС Романа Насирова.

Как сообщал УНИАН, по инициативе службы внутренней безопасности Государственной фискальной службы в январе-феврале было открыто 241 уголовное производство по факту совершения должностными лицами ГФС преступлений в сфере служебной деятельности.