Минфин РФ предупредил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году

Резервный фонд будет исчерпан в следующем году, сообщает Прайм со ссылкой на заявление замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

"Резервный фонд, насколько помню, за следующий год будет использован", - сказал он. При этом Лавров добавил, что когда этот фонд будет исчерпан, финансирование дефицита может начаться из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В июле другой замминистра финансов РФ, Алексей Моисеев, в интервью "Российской газете" заявлял, что министерство не планирует доводить Резервный фонд и ФНБ до полного исчерпания.

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Минфин РФ в августе после двухмесячного перерыва возобновил расходование средств Резервного фонда, направив на финансирование дефицита бюджета 390 миллиардов рублей, таким образом, объем Резервного фонда за прошедший месяц сократился в рублях на 18% - до 2,1 триллиона рублей, а в долларах снизился на 15,7% - до 32,2 миллиарда долларов.