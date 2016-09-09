Охота за деньгами

В мире становится все сложнее и опаснее прятать деньги, заработанные в тени или нажитые нечестным путем. Уже который год идет охота на капитал, оседающий в оффшорах или гуляющий в крупных суммах наличности. Эта тенденция продолжается и сейчас. Так, недавно на заседании «Большой двадцатки» (G20) в Китае лидеры ведущих стран мира поддержали создание международного антикоррупционного центра стран G20. В его задачи будут входить вопросы возврата скрывающихся за рубежом коррупционеров и украденных финансовых средств. Второй новосозданной организацией по охоте за неправедно нажитыми деньгами в странах «Большой двадцатки» и других государствах мира станет Научный центр по исследованию проблематики возврата активов и скрывающихся за рубежом коррупционеров в соответствии с нормами международного права.

Создание упомянутых центров дело благородное и демонстрирующее, что борьба с коррупцией – это еще и крайне актуальный мировой тренд. Другое дело, что борьба с коррупцией является важным, но всего лишь дополнением к общей глобальной тенденции усиления мирового контроля над капиталами, их обращением, размещением и целевым использованием.

Похоже, что сильные мира сего приняли решение о резком ужесточении контроля над финансовым ресурсом в условиях серьезной разбалансировки мировой политической, экономической сфер, а также системы международной безопасности.

Вхождение Китая в борьбу с теневым и коррупционным капиталом очень знаково. После подобного решения Пекина практически создана критическая масса для полного перекрытия лазеек для бесконтрольных финансовых ресурсов.

О том, что в мире различные государственные органы, сетевые сообщества и другие игроки начали охоту на теневые деньги свидетельствуют множество фактов. Стоит вспомнить, например, финансовый кризис в Республике Кипр в марте 2013 года, когда многие средства в этой юрисдикции не были полностью или частично возвращены иностранным вкладчикам, а пошли на «восстановление финансового благополучия Кипра». В тот раз пострадала и часть украинских «крупных бизнесменов» и коррупционеров. Многие поняли, что приходит конец оффшорной эре.

Позже начали происходить множественные информационные вбросы об оффшорных счетах разных известных персон, которые в силу своих возможностей пытались уйти от оплаты налогов или просто прятали свои активы в «тихих гаванях» до лучших времен. Чего стоит только «Панамагейт» (зачистка второго после Кипра популярнейшего офшора), которая не пощадила даже виртуозного футболиста Лионеля Месси. В данном скандале отличились и многие украинские бывшие и действующие политики и чиновники.

Также добавим, что после терактов 11 сентября 2001 года в США начался процесс демонтажа банковской тайны, который сейчас практически завершен различными методами, включая хакерские атаки на базы данных банков и правительств. Даже в Швейцарии, последнем оплоте банковской тайны, сохранить вкладчикам свое инкогнито практически нереально.

Естественно, что продолжение обнародования списка мировых коррупционеров и беглецов от налогов вскоре продолжится. Тем более, что в Китае решили создать для системной борьбы с поиском теневых денег новые финансовые институты на платформе «Большой двадцатки».

Отдельно стоит сказать о развернувшейся в последнее время кампании борьбы с наличными деньгами. Давление «экспертного сообщества» и политиков на выведение из оборота купюр номиналом в 100 американских долларов и, особенно, 500 евро существенно растет. Параллельно в развитых странах мира идет процесс усовершенствования инфраструктуры для повсеместного использования «пластика» и электронных финансов. В Украине, кстати, тоже планка использования наличных средств для больших покупок все время опускается.

Кстати, много экспертов считают, что поборов оффшоры банковские, государственные и международные структуры не смогут существенно улучшить защиту инвестиций и бизнеса. Это, в свою очередь, приведет к снижению экономической активности, сворачиванию части инвестиционных процессов и снижения общего уровня международной интеграции. Но суть процесса – не в экономическом росте, а в контроле за теневым и коррупционным финансовым ресурсом. Поэтому снижение экономического роста будет побочным эффектом процесса.

На этом фоне украинской элите стоит осознать, что риски потери выведенных из страны капиталов, полученных не совсем легальным путем, ныне существенно возросли. Дальше будет еще хуже. Поэтому, может лучше инвестировать в свою страну, поднимая в цене свои активы и развивая ресурсную базу?

Тем более, что время для инноваций и различных нетривиальных проектов в Украине ныне вполне подходит.