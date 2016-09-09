В Нацбанке рассказали, благодаря чему в Украине снижаются цены

Дефляцию в августе, как и в предыдущем месяце, обеспечили снижение базового индекса потребительских цен и удешевление сырых продовольственных товаров, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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НБУ напомнил, что в августе 2016 года потребительские цены снижались третий месяц подряд. Дефляция в месячном измерении составила 0,3%, в годовом измерении потребительская инфляция ускорилась до 8,4%.

«Текущая динамика инфляции в годовом измерении была ожидаемой и отвечала нашим прогнозам, что предусматривает возвращение этого показателя к 12% на конец 2016 года», - говорится в сообщении.

В то же время регулятор отметил, что базовая инфляция в годовом измерении продолжала снижаться (до 7,4%), что свидетельствует о дальнейшем ослаблении инфляционного давления, обусловленного укреплением курса гривни в марте-июле, улучшением инфляционных ожиданий и сдержанным спросом.

Дефляцию в августе по сравнению с июлем обеспечили снижение базового ИПЦ и дальнейшее удешевление сырых продовольственных товаров.

Как сообщал УНИАН, в Украине в августе по сравнению с июлем зафиксирована дефляция (снижение потребительских цен) на 0,3%. В годовом выражении, к августу 2015 года, инфляция в августе 2016 года ускорилась до 8,4% после 7,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-августе, потребительские цены в Украине выросли на 4,5%.