Pokemon GO собрала выручку в $500 миллионов в рекордно короткий срок

Игра Pokemon GO установила абсолютный рекорд по скорости сбора средств со своих фанатов, сообщает РБК. Сама игра скачивается и устанавливается на смартфоны бесплатно, однако облегчающие игру дополнительные предметы (приманки для покемонов, покеболы, с помощью которых их можно поймать, инкубаторы для яиц и т.д.), можно приобрести за деньги. За 60 дней после запуска игроки со всего мира потратили на них в Google Play и iOS App Store $500 млн, сообщают аналитики компании App Annie.

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Предыдущему лидеру, игре Candy Crush Saga от компании Activision Blizzard, на то, чтобы собрать с игроков $500 млн, потребовалось около семи месяцев. А два других хита (Puzzle & Dragons и Clash of Clans) достигли этой отметки лишь через 400 с лишним дней.

В отчете App Annie подчеркивается, что рекордный результат Pokemon GO подтвердил прогноз аналитиков, предсказавших, что еще до конца 2016 года выручка игры превысит $1 млрд.

Эксперты также напоминают, что сборы с игроков - не единственный источник дохода для разработавшей Pokemon GO компании Niantic. О сотрудничестве с компанией ранее объявило японское подразделение McDonalds, а в начале сентября стало известно, что в покестопы (точки раздач покеболов и других полезных предметов) и тренировочные центры (точки проведения командных игр) превратятся 3700 офисов японского сотового оператора SoftBank.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два года Apple может заработать на покупках, которые делают в App Store игроки в Pokemon GO, около $3 млрд.