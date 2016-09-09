В Беларуси впервые за 7 лет зафиксирована дефляция

По данным Белстата, в августе 2016 года индекс цен по отношению к декабрю 2015-го вырос на 7,6%, но по сравнению с июлем снизился на 0,1%.

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Последний раз дефляция в Беларуси наблюдалась в августе 2009 года, когда цены снизились на 0,2%, сообщает «БелаПАН».

Цены на продовольственные товары в августе текущего года по сравнению с июлем снизились в среднем на 0,5% (с начала года — выросли на 5,3%). Непродовольственные товары подорожали на 0,3% (6,5%), услуги — на 0,01% (15,2%).

По недавнему прогнозу Евразийского банка развития (ЕАБР), инфляция по итогам 2016 года в Беларуси составит 12,6%. К 2020 году правительство планирует снизить инфляцию до 5%.

Независимые эксперты прогнозируют снижение цен на непродовольственные товары вслед за уменьшением реальных доходов населения.