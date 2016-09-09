НБУ опустил официальный курс гривни к доллару
Официальный курс НБУ на 12 сентября: 100 USD – 2667.4886 грн; 100 EUR – 3005.7262 грн; 10 RUR – 4.1574 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2667.4886 (9 сентября – 2663.7804)
100 EUR – 3005.7262 (9 сентября – 3009.0063)
10 RUR – 4.1574 (9 сентября – 4.1639)
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В пятницу, 9 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,66/26,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 5 копеек.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9740/30,0160 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4130/0,4140 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,6749 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 498 сделок на сумму 326,13 млн долл.