Палица требует назначить нового начальника Волынской таможни

Об этом заявил председатель Волынского областного совета Игорь Палица во время внеочередной сессии облсовета 8 сентября.

По мнению главы облсовета, такая ситуация связана с тем, что исполняющий обязанности начальника Волынской таможни Александр Шавлак, которого перевели с Черниговской таможни, не обеспечивает ее надлежащей работы.

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«Как вы думаете, за что уволили предыдущего руководителя Волынской таможни? Он рассказывал, что возил в Киев 600 тысяч долларов, а от него потребовали миллион. Я готов подтвердить эту информацию, если меня вызовут на допрос. Поставили Шавлака, который, по данным ГФС, был переведен с Черниговской таможни, где обнаружена контрабанда сигарет. Продукцию Гродненской табачной фабрики ввозили с российской стороны, а официально якобы заходили пустые автомобили. Шавлак за этим всем стоял, а сегодня покрывает контрабанду здесь. Нам не важно, 600 тысяч долларов или миллион он возит в столицу. Наша область потеряла 200 миллионов, и он за это должен отвечать», – заявил Палица.

Председатель облсовета обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой назначить нового руководителя Волынской таможни.

По словам Палицы, премьер пообещал, что через 10 дней назначат «адекватного человека», который будет отчитываться о своей работе перед облсоветом.