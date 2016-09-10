​Общие потери экономики Кубы от эмбарго США составили $125,9 миллиардов

Об этом ООН заявил глава МИД страны Бруно Родригес в начале традиционной кампании за отмену санкций, передает РБК с оссылкой на Reuters.

По его словам, за период с апреля 2015 по март 2016 года потери от эмбарго составили $4,6 млрд.

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«Блокада, введенная Соединенными Штатами на Кубе сохраняется, » — заявил Родригес и добавил, что «блокада является основной причиной проблем экономики и препятствием на пути развития.»

В 2010 года Родригес оценивал потери в $751 млрд. «Если принимать в расчет обесценивание доллара по отношению к золоту на мировом рынке, в 30 раз с 1961 по 2009 год, то экономические потери Кубы из-за блокады по состоянию на декабрь 2009 года составляют 751 миллиард 363 миллиона долларов, и этот показатель наиболее близок к реальности», — говорил он тогда.

До этого Гавана оценивала общий ущерб кубинской экономике от эмбарго $96 млрд.