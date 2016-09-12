Китай снова ослабил курс юаня к доллару

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) понизил в понедельник курс юаня к доллару на 0,33%, сообщает Росбалт.

"Регулятор установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,6908, что на 224 пункта больше фиксинга минувшей пятницы, когда курс составил 6,6684", - говорится в сообщении.

Отмечается, что китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней. В августе прошлого года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару, что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.

Читайте такжеЦентробанк Китая обвиняет в подрыве юаня "международных спекулянтов"

"Курс китайской валюты близок к обновлению минимума за 6 лет: 19 июля текущего года он опускался ниже уровня октября 2010 года до 6,6971 юаня за доллар. При этом власти КНР неоднократно заявляли, что оснований для долгосрочной девальвации нет, а реформа механизма формирования валютного курса будет продолжена", - подчеркивает издание.

"Надлежащим образом проводя реформу обменного курса юаня, основанную на рыночных принципах, мы продолжим прилагать усилия, чтобы сделать юань международной валютой и продолжить интернационализацию финансового сектора Китая", - подчеркнул, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите "деловой двадцатки" (B20), проходившем в Ханчжоу в преддверии встречи "Группы двадцати" (4-5 сентября).