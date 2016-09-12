Кабмин на этой неделе внесет в Раду проект госбюджета на 2017 год – Гройсман

Кабинет министров Украины на текущей неделе внесет на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год, как того требует Конституция и Бюджетный кодекс.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем обращении в социальной сети Facebook.

"На этой неделе правительство внесет в парламент бюджет на 2017 год. Сделаем это едва ли не впервые вовремя. Мы готовы к дискуссиям о том, каким должен быть бюджет 2017 года. Мы внесем честный бюджет – понятный, по расходам и доходам. Это будет план действий на следующий год", – написал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что в документе определены приоритеты и заложены стимулы роста национальной экономики, сохранен процесс децентрализации, предусмотрено финансирование строительства дорог, программ поддержки аграриев и учителей.

"Настало время смотреть в глаза проблемам и искать решение этих проблем, – написал глава правительства. – Я верю в то, что дискуссия, которая будет вокруг бюджета, даст возможность сбалансировать бюджет таким образом, чтобы мы имели развитие в 2017 году. Мы должны оценивать свои силы и иметь веру в то, как мы будем жить завтра".

Читайте такжеНБУ назвал причины роста дефицита госбюджета

Ранее в правительстве отмечали, что в проект государственного бюджета Украины на 2017 год правительство закладывает новые принципы экономической политики, которые должны оставаться неизменными на протяжении 5 лет. Кабмин также рассчитывает, что парламент сможет выполнить свою часть работы и принять "честный бюджет с инвестиционной составляющей для экономического роста".

В июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 гривни за доллар.

Как ожидается, проект госбюджета должен быть внесен не позднее 15 сентября.