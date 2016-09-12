Рост доли дешевых сигарет до 10% обойдется госбюджету в миллиард гривень – финансист

Об этом ГолосUA заявил финансовый аналитик Эрик Найман.

«Госбюджет на 2017 год является ключевым в условиях продолжающейся стагнации экономики Украины. Резкое его ухудшение неумелыми действиями может разрушить достигнутую хрупкую стабильность и перевести экономику из стагнации в стагфляцию. Если это произойдет, следующей целью для валютного курса гривны станет 60 грн за доллар в 2019 году или даже раньше», - написал эксперт.

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При формировании государственного бюджета на следующий год Минфин вновь обсуждает возможность серьезного повышения акцизов на сигареты.

Министерство финансов ссылается на Соглашение об Ассоциации с ЕС, согласно которому предусмотрено обязательство Украины повысить акциз на сигареты до европейского уровня - 90 евро за 1000 штук. При текущем курсе гривны это будет 54 грн за пачку сигарет (сейчас акциз 10 грн за пачку).

«Уже известный факт, что резкое повышение акцизов, произошедшее в последнее время на фоне не менее существенного падения доходов населения, привело к изменению структуры потребления - доля дешевых сигарет выросла с 50% в 2010 году до 80% сейчас. Еще одно резкое повышение акцизов усилит эту тенденцию. А это проблема для бюджета, поскольку налоги с дешевых сигарет намного ниже, чем с дорогих», - поясняет Э. Найман.

Изменение структуры потребления в сторону более дешевых сигарет всего на 1% даже при текущем уровне налогообложения обходится госбюджету потерей 84 млн грн в год. Ожидаемый рост доли дешевых сигарет до 10% таким образом обойдется госбюджету Украины потерей почти 1 млрд грн.

Минфин, намереваясь вновь увеличивая акцизы на табачные изделия, только ускоряет структурное изменение рынка и усугубляет проблему.

Отдельное реальное опасение вызывает угроза резкого увеличения доли теневого рынка сигарет, с которого бюджет Украины вообще ничего не получает. Если в последние годы за счет административных мер (в том числе закрытия теневых фабрик) удалось сбить долю теневого рынка до 3%, то в условиях низкого акциза в России и Беларуси и с учетом полупрозрачной границы с Россией на Востоке можно ожидать скачка теневого рынка с 3% до 50%.

«Это тройной удар по Украине - и финансирование агрессора (главным источником контрабанды станет Россия), и спад производства и потеря рабочих мест в Украине, и резкое падение поступлений в госбюджет от акцизов на сигареты, на десятки миллиардов гривен в год. А это будет невосполнимая потеря для бюджета, которая может спровоцировать сначала неконтролируемую эмиссию гривны (для восполнения возникшей дыры в доходах бюджета и «неожиданного» дефицита бюджета), а затем социально-политический кризис», - прогнозирует аналитик.

По его словам, повышать акциз необходимо плавно и первой целью поставить средний уровень акцизов не в ЕС, а в ЕАЭС - 32 евро за 1000 штук или 19 грн за пачку. Это позволит избежать наплыва контрабанды из России, резкого увеличения теневого рынка и потери десятков миллиардов гривен бюджетных поступлений.

«Европейский уровень акцизов можно будет ставить целью при условии соответствующего увеличения доходов населения. Если поспешить, мы получим опять же резкий рост теневого рынка и самосада (аналог самогоноварения), что опять же ударит по госбюджету и экономике Украины», - утверждает Э. Найман.

По мнению финансиста, необходимо ввести минимальные рыночные цены на сигареты, что даст в бюджет уже сейчас 2-2,5 млрд грн в год. Рынок алкоголя уже показал успешность введения данной меры. Также следует выровнять уровни акцизов для дорогих и дешевых сигарет. Действующая практика более низкого акциза на дешевые сигареты стимулирует производителей и потребителей уходить от уплаты более дорого акциза миграцией в дешевый сегмент, что стабильно уменьшает налоговые поступления в бюджет. При существующей практике, чем выше Минфин поднимает акцизы на сигареты, тем меньше денег он получает (без учета инфляционной надбавки к цене).