Нацбанк может снизить учетную ставку до 15% - эксперты

Национальный банк Украины на этой неделе, 15 сентября, может символически, на 0,5 п.п. или до 15% годовых, снизить учетную ставку либо оставить ее без изменений.

Такое мнение высказали опрошенные УНИАН эксперты, комментируя возможный итог заседания правления НБУ по вопросам монетарной политики, которое по графику состоится на этой неделе, 15 сентября.

По мнению начальника отдела по работе с долговыми ценными бумагами на локальных рынках Concorde Capital Юрия Товстенко, Нацбанк продолжит снижение учетной ставки, однако будет понижать ее не так активно, как в предыдущие месяцы.

"Скорее всего, снижение составит 0,5 п.п. - до 15% годовых. С одной стороны, есть позитивные факторы: Международный валютный фонд, скорее всего, выделит новый транш Украине, а инфляция пока находится в рамках целевого уровня НБУ (8,4% в августе 2016 года к августу 2015 года при целевом годовом уровне в 12%). Однако стоит понимать, что девальвация, которая наблюдалась в последний месяц, а также рост инфляции осенью в силу роста тарифов несут определенные риски", - пояснил эксперт.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса также допускает, что Нацбанк может снизить учетную ставку на 0,5 п.п. или до 15% годовых, однако, по его мнению, более вероятно, что уровень ставки останется прежним, учитывая недавние волнения на валютном рынке. "Транш МВФ мы получим, хотя, может быть, снова с условиями. Но все равно пока не лучшее время для снижения ставки", - считает эксперт.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 29 июля снизил учетную ставку на 1 п.п. - до 15,5% годовых, приняв решение снизить учетную ставку четвертый месяц подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в августе по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года ускорилась до 8,4% после 7,9%, зафиксированных месяцем ранее.

Национальный банк Украины прогнозирует потребительскую инфляцию в Украине по итогам 2016 года на уровне 12% плюс/минус 3 п.п.