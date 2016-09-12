Гривня укрепилась к доллару на 6 копеек

В понедельник, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,62/26,64 гривни/доллар.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,92/29,95 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4090/0,4100 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,6321 гривни/доллар, к этому часу заключена 171 сделка на сумму 70,36 миллиона долларов.