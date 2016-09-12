Россия хочет убедить МВФ отказать Украине в очередном транше кредита
Глава Минфина РФ заявил, что страна будет голосовать против выделения Украине транша МВФ, но признал, что они не смогут заблокировать его.
Россия будет голосовать против выделения Украине очередного транша Международного валютного фонда.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр финансов России Антон Силуанов сказал на брифинге в Москве.
«Мы сегодня дадим необходимые распоряжения нашему представителю в Международном валютном фонде о том, что при рассмотрении вопроса предоставления транша кредита МВФ Украине мы будем голосовать против этого решения, поскольку считаем, что оно принято в несоответствии с действующими правилами», - сказал Силуанов.
При этом он выразил сомнение, что РФ сможет заблокировать выделение этого транша.
«Мы как член МВФ имеем право голоса в этой организации, безусловно, свою позицию будем высказывать, будем отстаивать. Какое в конечном счете будет принято решение на Совете директоров, мне сложно сказать. Безусловно, большинство членов МВФ, возможно, будут иметь другую точку зрения. Голос России здесь не будет определяющим», - добавил Силуанов.
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Справка УНИАН. В декабре 2013 года был оформлен долг экс-президента Виктора Януковича перед РФ в виде выпуска евробондов на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года.
В марте 2015 года Украина начала процесс реструктуризации части долга, включив российский долг в периметр долговой операции. Условия реструктуризации были одобрены МВФ.
В ноябре 2015 года Украина завершила процесс реструктуризации, выпустив новые облигации и государственные деривативы. Россия отказалась от обмена бумаг, требуя лучших условий долговой операции, чем были предоставлены другим кредиторам.
В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре 2015 года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде.
Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.
В то же время, в декабре 2015 года МВФ признал российский долг государственным для Украины, но одновременно смягчил свою политику кредитования стран с неоплаченным государственным долгом.
В феврале 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском к Украине, требуя выплаты долга. По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет.
Вместе с тем, эксперты считают, что это рассмотрение не угрожает особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для моментальной выплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.
МВФ обновил расписание заседаний Совета директоров и внес вопрос сотрудничества с Украиной. Как сообщается на сайте фонда, заседание по Украине состоится 14 сентября.
Как ожидается, обсуждение выполнения Украиной программ сотрудничества позволит Совету директоров принять решение о выделении нашей стране очередного - третьего по счету по программе ЕFF - кредитного транша. Объем выделяемых средств является предметом обсуждения.
За всю историю отношений с МВФ Украина имела несколько программ сотрудничества с фондом, однако большинство из них останавливались на этапе получения второго кредитного транша.
Текущая программа была принята в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В 2015 году Украина получила два транша общим объемом 6,7 млрд долл. и ожидала получить третий в размере 1,7 млрд долл., однако в силу политических событий осени 2015 года и зимы 2016 года, приведших к смене правительства, судьба третьего кредитного транша и выполнение всей программы сотрудничества в целом оказались под угрозой срыва.
Отношения с фондом активизировались в мае-июне текущего года. В Киеве рассчитывали, что решение по третьему кредитному траншу для Украины Совет директоров МВФ примет уже в июле, однако этого не произошло.
Украинский вопрос оставался нерешенным вплоть до конца августа из-за традиционных каникул в МВФ. В начале сентября глава Департамента внешних связей Джерри Райс сообщил, что Украина остается в повестке дня работы фонда и решение по программе сотрудничества будет принято во второй половине сентября.
Вечером 7 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что имел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, после которого Совет директоров фонда определил дату заседания по Украине - оно состоится 14 сентября.