Россия хочет убедить МВФ отказать Украине в очередном транше кредита

Россия будет голосовать против выделения Украине очередного транша Международного валютного фонда.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр финансов России Антон Силуанов сказал на брифинге в Москве.

«Мы сегодня дадим необходимые распоряжения нашему представителю в Международном валютном фонде о том, что при рассмотрении вопроса предоставления транша кредита МВФ Украине мы будем голосовать против этого решения, поскольку считаем, что оно принято в несоответствии с действующими правилами», - сказал Силуанов.

При этом он выразил сомнение, что РФ сможет заблокировать выделение этого транша.

«Мы как член МВФ имеем право голоса в этой организации, безусловно, свою позицию будем высказывать, будем отстаивать. Какое в конечном счете будет принято решение на Совете директоров, мне сложно сказать. Безусловно, большинство членов МВФ, возможно, будут иметь другую точку зрения. Голос России здесь не будет определяющим», - добавил Силуанов.

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Справка УНИАН. В декабре 2013 года был оформлен долг экс-президента Виктора Януковича перед РФ в виде выпуска евробондов на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года.

В марте 2015 года Украина начала процесс реструктуризации части долга, включив российский долг в периметр долговой операции. Условия реструктуризации были одобрены МВФ.

В ноябре 2015 года Украина завершила процесс реструктуризации, выпустив новые облигации и государственные деривативы. Россия отказалась от обмена бумаг, требуя лучших условий долговой операции, чем были предоставлены другим кредиторам.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре 2015 года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде.

Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

В то же время, в декабре 2015 года МВФ признал российский долг государственным для Украины, но одновременно смягчил свою политику кредитования стран с неоплаченным государственным долгом.

В феврале 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском к Украине, требуя выплаты долга. По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет.

Вместе с тем, эксперты считают, что это рассмотрение не угрожает особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для моментальной выплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.

МВФ обновил расписание заседаний Совета директоров и внес вопрос сотрудничества с Украиной. Как сообщается на сайте фонда, заседание по Украине состоится 14 сентября.

Как ожидается, обсуждение выполнения Украиной программ сотрудничества позволит Совету директоров принять решение о выделении нашей стране очередного - третьего по счету по программе ЕFF - кредитного транша. Объем выделяемых средств является предметом обсуждения.

За всю историю отношений с МВФ Украина имела несколько программ сотрудничества с фондом, однако большинство из них останавливались на этапе получения второго кредитного транша.

Текущая программа была принята в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 млрд долл. В 2015 году Украина получила два транша общим объемом 6,7 млрд долл. и ожидала получить третий в размере 1,7 млрд долл., однако в силу политических событий осени 2015 года и зимы 2016 года, приведших к смене правительства, судьба третьего кредитного транша и выполнение всей программы сотрудничества в целом оказались под угрозой срыва.

Отношения с фондом активизировались в мае-июне текущего года. В Киеве рассчитывали, что решение по третьему кредитному траншу для Украины Совет директоров МВФ примет уже в июле, однако этого не произошло.

Украинский вопрос оставался нерешенным вплоть до конца августа из-за традиционных каникул в МВФ. В начале сентября глава Департамента внешних связей Джерри Райс сообщил, что Украина остается в повестке дня работы фонда и решение по программе сотрудничества будет принято во второй половине сентября.

Вечером 7 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что имел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, после которого Совет директоров фонда определил дату заседания по Украине - оно состоится 14 сентября.